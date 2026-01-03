पुलिस चौकी के पास ई-रिक्शा स्टंट, लखनऊ की सड़क पर जान से खिलवाड़ का वीडियो वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: January 3, 2026 20:00 IST2026-01-03T20:00:24+5:302026-01-03T20:00:24+5:30
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर रफ्तार और स्टंट का शौक अब खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है। ताजा मामला बालागंज–ठाकुरगंज रोड से सामने आया है, जहां एक ई-रिक्शा चालक ने बीच सड़क पर ऐसा जोखिम भरा स्टंट किया कि देखने वालों की सांसें थम गईं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ई-रिक्शा चालक सड़क पर चलते हुए अपने वाहन को दो पहियों पर उठाने की कोशिश करता है। यह पूरी घटना हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि यह स्टंट किसी सुनसान इलाके में नहीं, बल्कि पुलिस चौकी के बेहद करीब किया गया।
उत्तर प्रदेशःलखनऊ में सड़कों पर ई-रिक्शे से जानलेवा स्टंट का मामला सामने आया है। स्टंट करते ई-रिक्शे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।#Lucknow#ERickshaw#ViralVideopic.twitter.com/ueGoWOysmz— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) January 3, 2026
वीडियो में चालक का यह लापरवाह रवैया न सिर्फ उसकी अपनी जान के लिए खतरा बनता दिख रहा है, बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी दांव पर लग गई। कुछ ही सेकंड की यह हरकत किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब ऐसी घटनाएं पुलिस चौकी के पास हो रही हैं, तो निगरानी और कार्रवाई कहां है। सोशल मीडिया यूजर्स और स्थानीय नागरिक अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्टंटबाज चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि सड़क पर चलने वालों की जान सुरक्षित रह सके।