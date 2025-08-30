VIDEO: नन्हे जिराफ पर शेरनी ने किया हमला, मां जिराफ ने बचाई जान, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 30, 2025 20:44 IST2025-08-30T20:44:41+5:302025-08-30T20:44:41+5:30
Lioness Attacked Baby Giraffe Video Viral: सोशल मीडिया पर जंगल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक शेरनी जिराफ के बच्चे पर हमला करती है और उसे दबोच लेती है।
Lioness Attacked Baby Giraffe Video Viral: सोशल मीडिया पर जंगल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक शेरनी जिराफ के बच्चे पर हमला करती है और उसे दबोच लेती है। मां जिराफ ये देखकर तुरंत शेरनी पर पैरों से हमला करती है और उसे दूर खदेड़ देती है। मां अपने बच्चे को बचाने के लिए जंगल के सबसे खूंखार जानवर शेर से भिड़ जाती है ये सिर्फ मां ही कर सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये वीडियो @AmazingSights नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।
