Highlights VIDEO: जिंदगीभर FREE में खाओ गोलगप्पे!, पानीपुरी वाले का धमाकेदार ऑफर...

Lifetime Unlimited Panipuri: पानिपुरी भारत में काफी ज्यादा पसंद की जाती है, जिसे गोलगप्पे भी कहा भी कहा जाता है। नागपुर में पानीपुरी विक्रेता का एक अनोखा ऑफर निकाला है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। ऑफर ये है की आप सिर्फ ₹99,000 हजार देकर लाइफटाइम अनलिमिटेड पानीपुरी खा सकते हैं।, इसके साथ एक और ऑफर है जिसमें आपको 151 पानीपुरी खाने का चैलेंज मिलेगा और अगर आप जीत काटे हैं तो आपको ₹21,000 का इनाम मिलेगा।

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Panipuri vendor in Nagpur offers unique discounts such as unlimited lifetime Panipuri for Rs 99,000 or a reward of Rs 21,000 on eating 151 Panipuris in one sitting to attract customers. pic.twitter.com/pebmO2crx3 — ANI (@ANI) February 14, 2025

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Panipuri vendor Vijay Mewalal Gupta says, "We have offers ranging from Re 1 to Rs 99,000 and from one-day to lifetime offers. The Re 1 offer is a Maha Kumbh offer for those who can eat 40 Panipuris in one sitting. Ladli Behen can get unlimited… pic.twitter.com/W0toElOIAP — ANI (@ANI) February 14, 2025

#WATCH | Nagpur, Maharahstra | Customer Vijay says, "We come here every other day. They have an offer of unlimited Panipuri for a month at Rs 195. His food is very tasty. He has become really famous. He has a good nature that pleases everyone..."



Customer Tejaswini says, "I saw… pic.twitter.com/ELEizOZ2pE — ANI (@ANI) February 14, 2025

English summary :

Lifetime Unlimited Panipuri for rupees 99000 and 21 thousand reward for eating 151 panipuri

Web Title: Lifetime Unlimited Panipuri for rupees 99000 and 21 thousand reward for eating 151 panipuri