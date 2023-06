लालू यादव अभी फिट हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं, ममता ने गिफ्ट पिटारा खोला, राजद प्रमुख को बंगाली सिल्क की चादर और राबड़ी देवी को सिल्क की साड़ी, देखें तस्वीरें

Highlights बिहार के नालंदा और बिहार का मिठाई बहुत पसंद है। बिहार की जनता को धन्यवाद देती हूं। ममता बनर्जी ने लालू फैमिली के गिफ्ट का पिटारा खोलना शुरू किया।

पटनाः विपक्षी दलों की पटना में होने वाली महाबैठक में भाग लेने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे पहले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मिलीं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मिलने के दौरान उन्होंने लालू प्रसाद से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

लालू से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लालूजी देश के सीनियर लीडर हैं। लालू जी की हम बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें बहुत दिनों तक जेल में रहना पड़ा। तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वे हॉस्पिटल में थे। ममता ने कहा कि आज उन्हें देखकर हम खुश हुए है। देखकर लगा कि लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है भाजपा के खिलाफ अच्छे से लड़ सकते हैं।

उन्होंने पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए कहा कि एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहे थे। जब हम और लालू जी एमपी थे तब लालू जी कह रहे थे प्याज का भाव बढ़ गया। आलू का भाव बढ़ गया तब हमने पूछा था कि राबड़ी जी का भाव क्या है? तो वो मुस्कुराते हुए बोले थे कि सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बिहार में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा।

मुझे बिहार के नालंदा और बिहार का मिठाई बहुत पसंद है। बिहार की जनता को धन्यवाद देती हूं। ममता बनर्जी के आने से पहले से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव इंतजार कर रहे थे। कमरे में घुसते ही ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee today met former Bihar CM Lalu Yadav and his family in Patna, ahead of tomorrow's Opposition meeting. pic.twitter.com/YQyHJd59Wl