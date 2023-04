Watch: न्यूयॉर्क में 'जोकर' के सीक्वल की शूटिंग के दौरान लेडी गागा ने सरेआम एक महिला को किया किस, वीडियो वायरल

Highlights फिल्म में ग्रैमी-विजेता गायक ने हार्ले क्विन के रूप में जोआक्विन फीनिक्स के विपरीत अभिनय किया वीडियो को लेडी गागा के फैन पेज द्वारा माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर साझा किया गया है कैप्शन में लिखा है "लेडी गागा आज न्यूयॉर्क शहर में" जोकर: फोली ए ड्यूक्स "के सेट पर"

Viral Video: हॉलीवुड अभिनेत्री-गायिका लेडी गागा को हाल ही में अपनी आगामी फिल्म 'जोकर: फोली ए ड्यूक्स' की शूटिंग के दौरान एक महिला को किस करते देखा गया। ग्रैमी-विजेता गायक ने हार्ले क्विन के रूप में जोआक्विन फीनिक्स के विपरीत अभिनय किया, जो फिल्म में जोकर की भूमिका निभाते हैं।

ट्विटर पर साझा किए गए एक नए वायरल वीडियो में, द इंडिपेंडेंट के अनुसार, गागा और फीनिक्स को न्यूयॉर्क के सिटी हॉल में फिल्म की शूटिंग के दौरान गागा दर्शकों की भीड़ के बीच सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। उसके बाद उन्हें एक सेकंड के लिए रुकते हुए और दाहिनी ओर खड़ी एक महिला को एक बड़े चुंबन करते हुए देखा गया।

वीडियो को लेडी गागा के फैन पेज द्वारा माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर साझा किया गया है। उसने कैप्शन में लिखा है "लेडी गागा आज न्यूयॉर्क शहर में" जोकर: फोली ए ड्यूक्स "के सेट पर।" इस छोटी वीडियो क्लिप में, जोकिन फीनिक्स - अपने पूरे जोकर मेकअप और प्रतिष्ठित लाल और सफेद सूट में दिखाई दे रहे हैं।





Lady Gaga on the set of "Joker: Folie à Deux” in New York City today 😱 pic.twitter.com/luLkCSiSQQ