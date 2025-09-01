Highlights VIDEO: पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, कमरे में छुपा बैठा था प्रेमी, वीडियो हुआ वायरल

Kushinagar Police Constable Viral Video: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पत्नी ने प्रेमी को छुपाने की कोशिश की मगर पति ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और प्रेमी को थप्पड़ जड़ दिए, रिपोर्ट्स के अनुसार घंटों तक हंगामा यूं ही चलता रहा। पति, पत्नी और प्रेमी तीनों पुलिस में हैं ऐसा बताया जा रहा है, बताया जा रहा है की पति को अपनी कांस्टेबल पत्नी पर शक था और उसने मौके पर पहुंचकर पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया और Dial 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाया गया और अंदर शख्स को देखकर पति आगबबूला हो गया और हाथापाई हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Kushinagar Caught wife with lover Woman Constable Viral Video

