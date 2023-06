Watch: घायल बेटे को लेकर कोटा के वकील ने अस्पताल के अंदर चलाया स्कूटर, वाहन को तीसरी मंजिल पर ले गए

Highlights घटना कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस अस्पताल में गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में अधिवक्ता मनोज जैन काले कोट में अपने बेटे के पीछे बैठकर ई-स्कूटर से लिफ्ट की ओर जा रहे हैं

जयपुर: राजस्थान के कोटा में एक वकील को अपने 15 वर्षीय बेटे को अपने ई-स्कूटर पर एक सरकारी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आर्थोपेडिक वार्ड में फ्रैक्चर वाले पैर के साथ ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वजह है अस्पताल के पास कोई व्हीलचेयर नहीं था। दरअसल, यह घटना कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस अस्पताल में गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अधिवक्ता मनोज जैन काले कोट में अपने बेटे के पीछे बैठकर ई-स्कूटर से लिफ्ट की ओर जा रहे हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वकील अपने बेटे को लेकर तीसरी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकला और मरीजों, आगंतुकों, अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों को हक्का-बक्का छोड़कर वार्ड के चारों ओर घूमता रहा। जैन ने कहा कि जब वह अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने स्टाफ मुकेश और सुखलाल से व्हीलचेयर मांगी लेकिन उन्होंने कहा कि यह उपलब्ध नहीं है। उसने दावा किया कि उसने अपने स्कूटर को वार्ड में ले जाने के लिए दोनों से अनुमति ली थी।

