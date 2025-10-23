VIRAL: बीच सड़क किंग कोबरा सांप और नेवला आमने-सामने, लोगों ने जोड़े हाथ, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: October 23, 2025 14:37 IST2025-10-23T14:37:43+5:302025-10-23T14:37:43+5:30

वायरल वीडियो राजस्थान के पीपलखूंट गांव का बताया जा रहा है, यहां बीच सड़क पर किंग कोबरा सांप फन फैलाए बैठा हुआ था।

Cobra Snake VS Mongoose: वायरल वीडियो राजस्थान के पीपलखूंट गांव का बताया जा रहा है, यहां बीच सड़क पर किंग कोबरा सांप फन फैलाए बैठा हुआ था। जिसके बाद वहां से गुजर रही गाड़ियां ये नजारा देखकर रुक जाती है और लोग बाहर निकल कर कोबरा को नाग देवता कहकर हाथ जोड़ने लगते हैं। इसी बीच कहीं से नेवला निकल कर आता है और सांप पर हमला करने की कोशिश करता है, तभी वहां मौजूद लोग शोर मचा कर और हाथ में पत्थर लेकर नेवले को भगा देते हैं। वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @d.charpota.51 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है।


