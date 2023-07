केरल के शिक्षा मंत्री के काफिले से एम्बुलेंस की भिड़ंत; टक्कर के बाद पलटी गाड़ी, 3 घायल

Highlights केरल के शिक्षा मंत्री के काफिले से एम्बुलेंस की भिड़त; टक्कर के बाद पलटी गाड़ी, 3 घायल हादसे की एक गाड़ी की टक्कर एम्बुलेंस से हुई हादसे में तीन लोग जख्मी

कोल्लम:केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी के काफिले का एक वाहन गुरुवार को एक एम्बुलेंस से टकरा गया। इस भीषण टक्कर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शिक्षा मंत्री के काफिले की एक गाड़ी से अचानक एम्बुलेंस टकरा जाने के कारण सड़क पर ही एम्बुलेंस गाड़ी पलट गई जिसके बाद हादसे में 3 लोग घायल हो गए।

गौरतलब है कि घटना कोट्टाराक्कारा, पुलामन जंक्शन पर हुई यह घटना कोट्टाराक्करा में घटी जब मंत्री के काफिले के एक ड्राइवर ने पुलिस जीप को एम्बुलेंस वैन के साइड में टक्कर मार दी। यह दुर्घटना कोट्टाराक्कारा के पुलमन जंक्शन पर हुई।

Kerala Education Minister V Sivan Kutty’s pilot vehicle crashed against an ambulance near Kottarakara in Kollam district. 3 were injured in this accident. pic.twitter.com/l3ROkGd2sn