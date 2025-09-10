VIDEO: बच्चे को बचाते हुए पिता की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 10, 2025 18:34 IST2025-09-10T18:34:22+5:302025-09-10T18:34:22+5:30

Kerala Road Accident: केरल के मलप्पुरम में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां रोड पार करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार ने शख्स को टक्कर मार दी।

Kerala Road Accident:केरल के मलप्पुरम में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां रोड पार करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार ने शख्स को टक्कर मार दी। वायरल वीडियो में एक शख्स कार से उतरता है उसके साथ एक बच्चा भी होता है, दोनों रोड पार करते हैं जैसे ही शख्स रोड पार करने ही वाला होता है एक तेज बाइक सवार उन्हें टक्कर मार देता है। पिता अपने बच्चे को हवा में उठा लेता है और उसकी जान बचाते हुए बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ ही सेकंड में ये सब हो जाता है वीडियो में साफ़ नजर आता है की कैसे पिता ने बच्चे को हाथ पकड़कर हवा में उठा लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चे को थोड़ी बहुत चोटें आई है लेकिन पिता की मौत हो गई है।

