कश्मीर के मुस्तफा ने 500 मीटर लंबे कागज पर लिखी कुरान, लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज

Highlights बांदीपोरा जिले के गुरेज के रहने वाले मुस्तफा इब्न जमील ने 500 मीटर लंबे कागज पर लिखी कुरान। मुस्तफा के इस कारनामे को लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया है, गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने की कोशिश। मुस्तफा को इस पूरे काम पर करीब 2.5 लाख रुपये का खर्च आया है, सात महीने लगे।

जम्मू: बांदीपोरा जिले के गुरेज के रहने वाले 27 वर्षीय मुस्तफा इब्न जमील ने 500 मीटर के स्क्रॉल पेपर पर सुलेखन (कैलीग्राफी) के जरिये कुरान लिखी है, जिसे अब लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया है। मुस्फता अब इसे गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाने की कोशिशों में जुटे हैं।

जानकारी के लिए मुस्तफा को इस काम में सात महीने लगे। लिंकन बुक आफ रिकॉर्ड्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका उल्लेख किया है। कागज की चौड़ाई 14.5 इंच और लंबाई 500 मीटर है।

मुस्तफा ने बताया कि मैट्रिक पास नहीं कर पाने के बाद उन्होंने सुलेखन का काम शुरू किया क्योंकि वह गणित में कमजोर थे और हमेशा रिश्तेदारों और अन्य ग्रामीणों के ताने झेलते थे। इसने उन्हें कुछ अनोखा करने के लिए प्रेरित किया। मुस्तफा ने बताया कि शुरू में उन्होंने अपनी लिखावट में सुधार के लिए सुलेख का काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने वर्ष 2017-18 में कुरान के एक अध्याय के साथ शुरुआत की और ऐसा करके आनंद मिला। इसमें उन्हें 11 माह लगे।

Mustafa-Ibn-Jameel , a 27-year old Kashmiri calligrapher has broken the world record by writing the Holy Quran on a 500-meter scroll in seven months pic.twitter.com/2r7w34KuUU