कर्नाटक: बेंगलुरु में महिला ने कानून का हवाला देकर जबरन बस कंडक्टर की उतरवाई टोपी, वायरल वीडियो पर यूजर्स ने की महिला आलोचना

Highlights बेंगलुरु में महिला ने बस कंडक्टर से उतरवाई टोपी महिला ने कार्रवाई की दी धमकी कंडक्टर ने टोपी को उतार दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक अजीबो-गरीब घटना सामने आई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बेंगलुरु के सरकारी बस का है जिसमें एक महिला कंडक्टर के साथ बहस करती नजर आ रही है।

वह महिला बस कंडक्टर को उसके कैप के लिए टोकती हुई देखी जा सकती है। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) की बस में सफर कर रही महिला ने कंडक्टर से उसकी टोपी को उतारने की बात कही। इस पर कंडक्टर ने महिला को बताया कि वह कई सालों से टोपी पहन रहा है।

हालांकि, महिला बस कंडक्टर की बात को अनसुना करके उसकी टोपी को उतरवा लेती है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

कई यूजर्स ने महिला की इस हरकत को गलत बताया और उसकी कड़ी निंदा की। वहीं, कई यूजर्स महिला के समर्थन में भी नजर आए।

दरअसल, सोशल मीडिया पर बेंगलुरु बस का वायरल ये वीडियो कब और किस दिन का है इसकी वीडियो में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बस में सवार महिला यात्री बार-बार कंडक्टर से सवाल करती हुई दिख रही है। वह पूछ रही है कि क्या सरकारी ड्यूटी के दौरान वर्दी के साथ हरी टोपी पहनने की अनुमति है।

Who is this lady making video & forcing this conductor to remove his scarp just because it is green? Please show her face, I want to spit on her face. pic.twitter.com/u8NyQP6sUk

उन्हें बार-बार यह कहते हुए सुना जाता है कि कंडक्टर को एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपने धर्म का पालन घर पर करना चाहिए, न कि सार्वजनिक स्थानों पर।

कंडक्टर ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, "मैं इन्हें कई वर्षों से पहन रहा हूं।" हालाँकि, महिला ने उससे सवाल करना जारी रखा और इस मुद्दे को अधिकारियों के सामने उठाने की धमकी दी।

महिला ने कंडक्टर से कहा, "आपके टोपी पहनने से यह कानून नहीं बन जाएगा।" उसने कहा कि कानून सबके लिए समान है इसे अभी हटाएं। वीडियो के अंत में कंडक्टर टोपी हटाते हुए दिखाई दे रहा है।

कुछ ट्विटर यूजर्स ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महिला के व्यवहार की निंदा की और उसे कंडक्टर के खिलाफ असभ्य बताया। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कई यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

What's wrong with this lady? What's her problem? If he is not doing his duty complaint on that. Who is she asking him to take of his head wear. Can anyone bring this lady to media eyes, who is so concerned about the uniforms in city bus.