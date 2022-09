देखें वीडियो: आखिर क्यों यह शख्स बिजी सड़क पर लेटकर मार रहा है ऐसे लुढ़कनी, जानें पूरा मामला

Highlights सोशल मीडिया पर नित्यानंद नामक एक समाजिक कार्यकर्ता का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वह बीजी सड़क पर लुढ़कते हुए दिखाई दे रहा है। नित्यानंद ने खराब सड़कों की हालत पर इस तरीके से प्रदर्शन किया है।

Viral Video:कर्नाटक के उडुपी में एक समाजिक कार्यकर्ता ने ‘उरुलु सेव’ नामक एक परंपरा के सहारे प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि ‘उरुलु सेव’ एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसे लोग मंदिर में करते है। ऐसे में उडुपी के सड़कों पर एक समाजिक कार्यकर्ता को ‘उरुलु सेव’ के तहत उसे लुढ़कते हुए देखा गया है।

इस प्रदर्शन का वीडियो भी सामने आया है जिसमें समाजिक कार्यकर्ता को ऐसा करते हुए देखा गया है। बता दें कि कर्नाटक में खराब सड़कों की हालत पर यह पहला विरोध-प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रदर्शन देखे गए है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि नित्यानंद ओलाकाडु नामक एक समाजिक कार्यकर्ता गेरुआ रंग के कपड़े पहनकर उडुपी के सड़कों पर लुढ़कियां खा रहे है। उन्हें एक जगह से दूसरे जगह लुढ़कियां खाते हुए जाते देखा जा रहा है।

वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि जहां नित्यानंद लुढ़िकयां मार रहे है, वहां आस-पास गाड़िया भी चल रही है और वे एक बिजी सड़क पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे है। यह घटना उडुपी-मणिपाल राष्ट्रीय राजमार्ग का है जहां की सड़कों की हालत काफी खस्ता है।

#WATCH | Karnataka: A social worker named Nityananda Olakadu rolls on a stretch of a road as he protests in a unique manner against potholes on the roads in Udupi (14.09) pic.twitter.com/znCwZmPP1z