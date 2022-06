पापा विधायक तो सिग्नल तोड़ ट्रैफिक पुलिस से भिड़ गई बेटी! देना पड़ा 10 हजार रुपये जुर्माना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

बेंगलुरु: कर्नाटक के भाजपा विधायक अरविंद निंबावली की बेटी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वह ट्रैफिक पुलिस से बहस करती नजर आर ही है। मामला गुरुवार का है जब एक बीएमडब्ल्यू कार में सवार अरविंद निंबावली की बेटी और उसके दोस्तों को ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल तोड़ने के लिए रोका।

हालांकि, इसके बाद गलती मानने की बजाय विधायक की बेटी पुलिस वाले से ही भिड़ गई और वहां मौजूद कुछ पत्रकारों और कैमरामैन के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। इन सबके बावजूद पुलिस झुकी नहीं और सबूत दिखाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।

वायरल वीडियो में भाजपा विधायक की बेटी कहती नजर आती है, 'मैं अब जाना चाहती हूं। कार मत पकड़ो। मुझ पर ओवरटेक करने का मामला नहीं डाल सकते। यह एक विधायक की गाड़ी है। हमने रैश ड्राइविंग नहीं की है। मेरे पिता अरविंद लिंबावली हैं।'

So BJP MLA Limabavali’s daughter was caught jumping the signal and allegedly claiming “ this is MLAs car”.https://t.co/Iig08rxawg