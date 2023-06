कर्नाटक: अंजाने में कोबरा को अपने पास खड़े देख बौखला गई लड़की और फिर जो हुआ....देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कोबरा के वार से बाल-बाल एक लड़की को बचते हुए देखा गया है। इस क्लिप पर सोशल मीडिया यूजर्स भी अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैँ।

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेलगावी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की को सांप के हमले से बचते हुए देखा गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है जिसमें लड़की को सांप के हमले से चमत्कारिक रूप से बचते हुए देखा गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसके पैर के नीचे क्या है और वह सांप के पास खड़ी रही थी।

ऐसे में जब से इस वीडियो को जारी किया गया है तब से लोग इसे बार-बार देख रहे है और जमकर शेयर भी कर रहे है। यही नहीं सोशल मीडिया यूजर्स इस पर अलग-अलग रिएक्शन्स भी दे रहे हैं।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक घर में दीवार से सट कर एक सांप चल रहा है। क्लिप में सांप कोई कोबरा के सामान लग रहा है और उसे रूम की ओर जाते हुए देखा गया है। इसी बीच एक बच्ची वहां पर आती है और कोबरे के पास से गुजरती है और रूम के गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है।

a young girl narrowly escaped grasp of a venomous cobra that had slithered onto the steps of Suhas Saibannawar's home in Halga.incident was captured on CCTV, revealing the terrifying encounter.snake expert Rama Patil was called to the scene and successfully captured the reptile. pic.twitter.com/NPc5744J6G