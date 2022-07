कांवड़ यात्राः सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया, कांवड़ियों पर फूल बरसाए, देखें वीडियो

Highlights पुष्प वर्षा करने और कांवड़ यात्रा की निगरानी करने के निर्देश दिए थे। कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है, जब प्रदेश में कांवड़ यात्रा आयोजित की जा रही है। शिव भक्तों के स्वागत के लिए सजा शहरों का मुख्य मार्ग रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए।

#InPics | UP CM Yogi Adityanath inspects Kanwar Yatra in Western UP districts



Track updates - https://t.co/sRvy75OEeQpic.twitter.com/xcCTyat5wx — HT Lucknow (@htlucknow) July 25, 2022

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा से वापसी के दौरान मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का जायजा लिया और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की। योगी ने पूर्व में ही प्रशासनिक अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने और कांवड़ यात्रा की निगरानी करने के निर्देश दिए थे।

#WATCH Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath reviews the ongoing Kanwar yatra in Meerut, Muzaffarnagar, Baghpat and Ghaziabad districts pic.twitter.com/Ys8F4KSMpf — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 25, 2022

कोरोना महामारी के बाद यह पहला मौका है, जब प्रदेश में कांवड़ यात्रा आयोजित की जा रही है। सड़कों पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं विशाल झांकियां निकाली जा रही हैं तो कहीं योगी-मोदी के मुखौटे पहने कांवड़िए मार्गों से गुजर रहे हैं। शिव भक्तों के स्वागत के लिए सजा शहरों का मुख्य मार्ग रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है।

#WATCH | Uttar Pradesh | Meerut's IG Range Praveen Kumar and DM Deepak Meena showered flower petals on kanwariyas, through helicopter pic.twitter.com/WI1ggxXCfh — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 25, 2022

जगह-जगह कांवड़ सेवा शिविर स्थापित किए गए हैं। योगी ने 18 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिलों में तैनात वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करते हुए निर्देश दिया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग में जगह-जगह स्वास्थ्य चौकियां स्थापित की जाएं और किसी की भी तरह की धार्मिक यात्रा या जुलूस में अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।

#WATCH Massive rush of 'Kanwariyas' at Har Ki Pauri ghat in Haridwar, Uttarakhand on the second Monday of 'Sawan' month



(Video source: District administration) pic.twitter.com/wdavxdy0l5 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 25, 2022

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि गाजियाबाद-हरिद्वार मार्ग कांवड़ यात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त रहता है और यहां दूसरे राज्यों के श्रद्धालु भी आते हैं, इसलिए सीमावर्ती राज्यों से भी संवाद बनाए रखें। उन्होंने किसी भी तरह की अप्रिय सूचना मिलने पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को खुद मौके पर जाने के निर्देश दिए थे।

Web Title: Kanwar Yatra CM Yogi Adityanath helicopter showers flowers on Kanwariyas Meerut Muzaffarnagar, Baghpat and Ghaziabad watch video