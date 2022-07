फ्लाइट में खो गया था सामान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की छात्रा की मदद, ट्विटर यूजर ने लिखा, 'इसे कहते हैं चट मंगनी, पट ब्याह'

Highlights अनुष्का नाम की छात्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिली मदद को ट्विटर पर साझा किया। अनुष्का के अनुसार यात्रा के बाद उन्हे अपना सामान नहीं मिला, इसके बाद सिंधिया ने मदद की। सिंधिया की मदद की बदौलत छात्रा का सामाना कॉलेज के गेट तक पंहुचाया गया।

नई दिल्ली: अक्सर ये सुनने को मिलता है कि देश की जनता जिन नेताओं को कुर्सी पर बैठाती है उन्हे ये अक्सर भूल जाते हैं। वहीं, कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं जो वीवीआईपी कल्चर से दूर जनता की मदद करने में विश्वास रखते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते ही हैं। कुछ वक्त पहले वो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए भी पंहुचे थे।

हालांकि इस बार सिंधिया ने सबको तब चौंका दिया जब उन्होने एक स्टूडेंट की मदद की। अनुष्का नाम की स्टूडेंट ने ट्विटर पर इंडिगो एयरलाइंस से अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया। उन्होने बताया कि यात्रा के बाद उन्हे अपना सामान ही नहीं मिला। जिसके बाद सिंधिया ने उनका सामान उन्हे दिलवाया।

अनुष्का कॉलेज स्टूडेंट हैं उन्होने बताया कि एयरलाईन की खराब व्यवस्था और देरी के चलते उन्हे कितनी परेशानी हुई। उन्हे 4 एयरपोर्ट तक सफर करना पड़ा। उसके बाद भी उनका सामान नहीं मिला और वो अब कभी इस फ्लाइट में सफर नहीं करेगी। अनुष्का ने कई सारे ट्विट किए और अपनी परेशानी बताई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने उनकी मदद की।

had the most horrible experience travelling with @IndiGo6E, because of their incompetency and delays, I had to travel to four different airports in less than 24 hours to reach my destination and when I finally did reach, I find out my check in luggage isn't delivered yet