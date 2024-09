VIDEO: अनार के जूस में केमिकल मिलाकर बेच रहा जूस वाला!, दिल दहला देने वाला वीडियो

Chemical Juice Video: जूस सबकी पहली पसंद होता है चाहे बच्चे हों या बड़े हर कोई जूस पीता है और ऐसे में इसमें अगर मिलावट हो जाए तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा ही मामला सामने आया है, दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक जूस वाला जूस में केमिकल मिलाकर बेचता हुआ पकड़ा गया है। वायरल वीडियो में सामने एक अधिकारी है जो जूस वाले से पूछ रहे हैं ये पानी कैसा है कैसा कलर है ये, अनार के जूस में कलर है ये और मैं तुझे पहले भी 2 बार वार्निंग दे चुका हूं। इसके बाद अधिकारी लाल रंग के केमिकल की बोतल को हाथ में उठाकर अच्छे से देखता है, फिर वो पूछता है कलर का नाम बता क्या है, फिर जूस वाला कहता है नाम नहीं पता, अधिकारी उसके मालिक को फ़ोन करने के लिए कहते हैं और उसे जमकर फटकार लगाते हैं और कहते हैं मालिक बोलता है जूस में केमिकल मिलाकर पिलाने के लिए, इसके बाद वो दुकान के मालिक को फोन करने के लिए कहते हैं। 1 मिनट 15 सेकंड के वीडियो पर यूजर्स इस दुकानदार को खूब गालियां दे रहे हैं और कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील कर रहे हैं।

Juice seller Ayub Khan and his associates got beaten by public in Delhi’s Rajendra Nagar’s Shankar Road.



People were angry because the shopkeeper was mixing coloured water and chemical in juice.



Food safety inspector and his team reached the shop and took samples , further… pic.twitter.com/kSegi85TCD