गजब की दीवानगी! पठान फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान शख्स ने की नोटों की बारिश, देखें वीडियो

Highlights फिल्म 'पठान' पर लोगों ने लुटाया प्यार जयपुर का एक वीडियो वायरल, नोट उड़ाता दिखाई दिया एक शख्स 5 दिनों में फिल्म ने की 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई

शाहरुख खान स्टारर 'पठान' फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर जबसे पठान रिलीज हुई है, फैंस में इसकी दीवागनी देखते ही बन रही है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की नॉनस्टॉप कमाई जारी है। हालांकि फिल्म अपने टीजर रिलीज के साथ ही विवादों में घिर गई थी, लेकिन 4 साल बाद शाहरुख खान की पर्दे पर वापसी लोगों को दीवाना बना रही है। सिनेमाघरों के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है

पठान फिल्म के सारे शोज हाउसफुल दिखाई जा रहे हैं। इस फिल्म को फैंस का इतना प्यार मिल रहा है कि फिल्म से जुड़े सारे विवाद दब गए हैं। लोगों का पठान फिल्म के लिए क्रेज देखते ही बन रहा है, इसकी एक झलक जयपुर के सिनेमाघर में देखने को मिली। जहां एक आदमी नोटों का बंडल हाथ में लिए पैसों की बारिश करते नजर आ रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स का नाम अभिषेक पांडे बाताया जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।

.@GemsOfBollywood dekh takle, the man who is blowing money watching #Pathaan is Abhishek Pandey, a hindu ❤️



pic.twitter.com/BjlAhKeYr7