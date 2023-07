Jaipur Jharkhand Mahadev Temple: हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी-फटी जीन्स, फ्रॉक पर बैन!, मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कहा, जानें कांग्रेस नेता कर्ण सिंह क्या बोले

Highlights आने पर बाहर से ही दर्शन करने का लाभ प्राप्त करने को कहा गया है। मंदिर में जो लोग कटी फटी जींस में आते है। मिनी स्कर्ट में आते है, बरमूडा पहने आते है.. यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है।

Jaipur Jharkhand Mahadev Temple: जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी-फटी जीन्स, फ्रॉक आदि पहन कर आने पर बाहर से ही दर्शन करने का आग्रह किया गया है। मंदिर प्रशासन ने इसकी जानकारी दी।

Rajasthan | Jharkhand Mahadev Temple in Jaipur district has introduced a dress code for devotees, asking them to refrain from wearing ripped jeans, shorts, frocks, night suits and mini-skirts



"It is a good decision. It will promote our Sanatan culture. It should be implemented… pic.twitter.com/7bwNRx8gBA