इंस्टाग्राम में आई समस्या तो #instagramdown करने लगा ट्रेंड, ये मजेदार मीम्स और ट्वीट हुए वायरल, छूट जाएगी आपकी भी हंसी

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम यूजर्स को सोमवार को इसे इस्तेमाल करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर क्या था, कुछ ही देर बाद ट्विटर पर #instagramdown ट्रेंड करने लगा। कई यूजर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जमकर इंस्टाग्राम का मजाक उड़ाया और मजेदार मीम्स भी शेयर किए। देखिए इंस्टाग्राम के डाउन होते ही कैसे छा गए ये मजेदार मीम्स

Web Title: instagramdown trens after users complain of outage, see funny memes and tweets go viral