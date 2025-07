Highlights 4 कुत्तों ने स्टूडेंट पर किया जानलेवा अटैक, इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन की घटना, देखें वायरल वीडियो

Indore Dog Attack Video: इंदौर के श्रीनगर एक्सटेंशन से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक लड़की पर अचनाक चार कुत्तों ने हमला कर दिया। लड़की एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसपर कुत्ते अचनाक हमला करते हैं और लड़की घबराकर जमीन पर गिर जाती है। लड़की समझदारी दिखाते हुए अपने पैरों से कुत्तों को पीछे हटाने के लिए मारती है, वहीं कुत्ते लड़की को काट भी लेते हैं मगर तभी एक दूसरी लड़की वहां मदद के लिए आ जाती है और कुत्तों को भगा देती है। इस घटना ने लोगों में डर पैदा कर दिया है और ऐसे आवारा कुत्तों की समस्या पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

This is scary from Srinagar Extension. Why suddenly these dogs decided to attack like this !! @ndtvpic.twitter.com/QbLItgAbtT