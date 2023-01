Indigo ने ट्विटर पर 'पोहा' को बताया 'फ्रेश सलाद', यूजर्स कर रहे हैं जमकर ट्रोल

Highlights भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो को यूजर्स ने किया ट्रोल इंडिगो ने पोस्ट साझा कर 'पोहा' को बताया 'सलाद' लोगों ने कहा यह किसी भी तरह से 'सलाद' नहीं, यह 'पोहा' का अपमान है

नई दिल्ली: भारतीय नाश्ते में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली डिश 'पोहा' तो आप जानते ही होंगे। लेकिन भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के एक पोस्ट के बाद पोहा अब एक सलाद के रूप में जाना जा रहा है।

दरअसल एयरलाइन ने 28 जनवरी को फ्लाइट पर परोसे जाने वाले ताजा सलाद के बारे में एक पोस्ट साझा किया। ट्विटर द्वारा साझा की गई उस तस्वीर में एक कटोरी में पोहा रखा है, जिसमें नींबू का रस डाला जा रहा है, इस फोटो पर लिखा है 'ताजा सलाद'। वहीं इस तस्वीर को साझा कर इंडिगो ने लिखा 'सलाद जो फ्रेस परोसा जाएगा। जरा चखिए और इसे चखने के बाद आप सब भूल जाएंगे'।

Salads that are prepared and served on the same day, do try them. You’ll toss everything else away. #AiromaticFresh#goIndiGohttps://t.co/9BuLhqnq2fpic.twitter.com/9QANRafwWl — IndiGo (@IndiGo6E) January 28, 2023

इस पोस्ट के साझा किए जाने के बाद यूजर्स ने इंडिगो को जमकर ट्रोल किया। एक यूजर्स ने कहा कि अगर आप भारतीयों से बात कर रहे हैं, तो यह किसी भी तरह से सलाद नहीं है- यह "पोहा" है। आप अभी तक "उपमा"/"पोहा" तैयार संस्करण पानी में उबाल कर बेचते थे। शायद यह संस्करण नींबू के रस के साथ ताजा तैयार पोहा है। यह सलाद नहीं है। इंडिगो कृपया अपने तथ्यों को सही करें।

वहीं एक यूजर ने कहा कि आप जरूर धूम्रपान कर रहे हैं तभी पोहा नामक महाराष्ट्रीयन पसंदीदा व्यंजन का सलाद के रूप में अपमान कर रहे हैं। अब तक इस पोस्ट को 3 लाख 36 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं 89 लोग लाइक किया है और कई लोगों ने कमेंट कर इंडिगो को ट्रोल किया है।

If you are talking to Indians, by no measure this is a salad- it's "poha". You used to sell "upma"/ "poha" ready to eat versions by mixing boiling water so far; perhaps this version is freshly prepared poha with lime juice. It's not salad @IndiGo6E. Please get your facts correct. — Vijaya Moorthy (@vmoorthynow) January 30, 2023

You must be smoking something strong and illegal to have the balls to insult a Maharashtrian favourite dish called poha as a salad. — sweettoothforeverything (@ilizbethnoble) January 29, 2023

Please go away!!! And fire your marketing agency especially the creative head who created this monstrosity!!! A salad by definition is made of raw ingredients and pohe is as cooked as it comes.. hopefully your planes don’t fly on this logic ? — Sudzz (@sudzz71) January 30, 2023

बता दें अगस्त 2006 में इंडिगो की स्थापना हुई थी और आज इंडिगो के 300 विमान हैं। इंडिगो की कुल गंतव्य संख्या 101 है जिसमें 75 घरेलू और 26 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हैं। दिसंबर 2022 तक 54.9% की बाजार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो भारत की सबसे बड़ी यात्री एयरलाइन है।

