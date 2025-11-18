VIDEO: भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ ने जापान में फ्रेशर के रूप में बताई अपनी मंथली सैलरी, इंटरनेट पर पूछा गया 'क्या यह पर्याप्त है?'

नई दिल्ली: जापान में काम करने वाले एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फ्रेशर के तौर पर अपनी मासिक सैलरी का खुलासा करके ऑनलाइन चर्चा का विषय बना दिया है। इंस्टाग्राम यूजर विक्की कुमार ने एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि वह कितना कमाते हैं और विभिन्न कटौतियों के बाद उन्हें कितना घर मिलता है।

वीडियो की शुरुआत विक्की द्वारा अपना परिचय देने से होती है। फिर वह बताते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी में 2,35,000 येन प्रति माह के मूल वेतन पर ज्वाइन किया था, जो लगभग ₹1,35,000 होता है। हालाँकि, चूँकि उनके पास अभी तक जापानी भाषा का प्रवेश-स्तरीय प्रमाणपत्र नहीं है, इसलिए हर महीने 20,000 येन (लगभग ₹11,500) जुर्माने के तौर पर काटे जाते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया।

विक्की आयकर और स्वास्थ्य बीमा सहित अनिवार्य कटौतियों के बारे में और बताते हैं। सभी कटौतियों के बाद, उन्होंने बताया कि उनका टेक-होम वेतन लगभग 1,75,000 येन है, जो उनके अनुसार भारतीय मुद्रा में लगभग ₹1 लाख होता है।

क्या जापान में रहने के खर्च के लिए ₹1 लाख काफ़ी हैं?

विक्की के इस सीधे-सादे खुलासे ने उनके फ़ॉलोअर्स को जापान में नए कर्मचारियों के वेतन की एक दुर्लभ झलक दी, जहाँ मुआवज़ा संरचना और रहने का खर्च भारत से काफ़ी अलग है।

इस वीडियो ने तेज़ी से व्यापक ध्यान आकर्षित किया और सोशल मीडिया यूज़र्स में उत्सुकता और चिंता का मिला-जुला माहौल पैदा कर दिया। कई लोगों ने सोचा कि क्या ₹1 लाख का टेक-होम वेतन जापान में रहने के खर्च के लिए पर्याप्त होगा, जबकि कुछ लोगों को लगा कि विदेश में रहने की ऊँची लागत को देखते हुए यह राशि बहुत कम है।

एक यूज़र ने पूछा, "यह वेतन नए लोगों के लिए है, अगर अनुभव 2+ साल का हो तो क्या होगा?" एक अन्य ने दोनों देशों के बीच रहने के खर्च की तुलना पर सवाल उठाते हुए लिखा, "भाई, भारत के 1 लाख और जापान के 1 लाख - जीवनशैली और खर्चों के हिसाब से कौन बेहतर है?"

कुछ यूज़र्स को लगा कि जापान में मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए यह राशि अपर्याप्त हो सकती है। एक यूज़र ने टिप्पणी की, "यह बहुत कम है यार, इसके बाद आपको अपने मासिक खर्चों का प्रबंधन करना होगा।" दूसरे ने पूछा, “आरामदायक जीवन के लिए 1.75 लाख येन पर्याप्त होता है???”

Web Title: Indian techie shares his monthly income as a fresher in Japan, internet asks 'Is it enough?'