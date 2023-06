2019 में चीनी कंपनी से बुक किया था पार्सल, 4 साल बाद सामान मिलने पर हैरान रह गया ग्राहक

Highlights इंटरनेट पर एक फोटो सामने आया है। फोटो में एक पार्सल को देखा जा सकता है। दावा है कि चार पहले इस पार्सल को बुक किया गया था जो अब मिल रहा है।

Viral Video:सोशल मीडिया पर एक फोटो सामने आया है। फोटो ट्वीट में यह दावा किया गया है कि एक शख्स को चार साल बाद उसका बुक किया गया पार्सल मिला है। पार्सल मिलने पर शख्स को काफी खुशी हुई थी और उसने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर करना सही समझा। शख्स ने पार्सल का फोटो शेयर कर अपने एक्सपीरिएंस को लोगों के साथ साझा किया है।

आपको बता दें कि इस पार्सल को उस समय आर्डर किया गया था जब बैन किए गए चाइनीज ऐप भारत में लोग इस्तेमाल किया करते थे। हालाकि किस कारणों से यह पार्सल इतना लेट आया है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन पार्सल पाने के बाद शख्स काफी खुश है और इसे देख सोशल मीडिया यूजर्स शख्स को काफी लकी बता रहे है।

इस फोटो को दिल्ली के रहने वाले नितिन अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। नितिन ने कैप्शन में लिखा है कि -कभी उम्मीद ना छोड़ें। उन्होंने बताया कि 2019 में Ali Express से ऑर्डर किया जो करीब चार साल बाद उन्हें मिला है। पार्सल के मिलने से वे काफी खुश हैं।

Never lose hope! So, I ordered this from Ali Express (now banned in India) back in 2019 and the parcel was delivered today. pic.twitter.com/xRa5JADonK