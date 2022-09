India vs Australia T20 2022: ग्रीन ने किया धमाका, 19 गेंद में फिफ्टी, जॉनसन और संगकारा से आगे निकले, देखें लिस्ट

Highlights ग्रीन ने केवल 19 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिया। जॉनसन चार्ल्स, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन ने हैदराबाद में तहलका मचा दिया।

India vs Australia T20 2022: ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन ने हैदराबाद में हंगामा कर दिया। ग्रीन ने केवल 19 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिया। जॉनसन चार्ल्स, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैमरून ग्रीन ने 21 गेंद पर 52 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल हैं।

19 कैमरून ग्रीन हैदराबाद 2022 *

20 जॉनसन चार्ल्स लॉडरहिल 2016

21 कुमार संगकारा नागपुर 2009

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रविवार को यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने एक बदलाव करते हुए ऋषभ पंत की जगह भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया। आस्ट्रेलिया ने भी अंतिम एकादश में सीन एबट की जगह जोश इंग्लिस को मौका दिया तीन मैच की श्रृंखला अभी 1-1 से बराबर चल रही है।

India have won the toss and will field first in the third and final T20I 🏏



