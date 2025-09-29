'भारत हमारा बाप है': एशिया कप फाइनल में हार के बाद पाकिस्तानी फैंस ने अपनी ही टीम को सुनाई खरी-खोटी | VIDEO
By रुस्तम राणा | Updated: September 29, 2025 21:20 IST2025-09-29T21:20:39+5:302025-09-29T21:20:39+5:30
नई दिल्ली: दुबई में पाकिस्तान पर पाँच विकेट से रोमांचक जीत के साथ भारत ने अपना रिकॉर्ड नौवाँ एशिया कप खिताब जीता, तो सीमा पार गुस्से, निराशा और मीम्स का माहौल था। पाकिस्तानी प्रशंसकों ने यूट्यूब, एक्स और मीडिया चैनलों पर अपनी टीम के प्रदर्शन की तीखी आलोचना की। कई लोगों ने इसे "शर्मनाक" बताया और यहाँ तक दावा किया कि शौकिया खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे।
"भारत हमारा बाप था, बाप रहेगा"
एक यूट्यूबर से बात करते हुए एक गुस्से से भरे प्रशंसक ने अपनी हताशा को बेबाकी से बयां किया: "अगर पूरा पाकिस्तान भारत से जीतना भी चाहे, तो हम नहीं जीत सकते। भारत हमारा बाप था और बाप रहेगा।" उसने आगे कहा, "हमारी पीढ़ी उन्हें हरा नहीं सकती। हम उनके बराबर भी नहीं हैं। उन्होंने हमसे हाथ न मिलाकर सही किया।" एक और निराश समर्थक ने अफसोस जताते हुए कहा, "यह तीसरी बार था। आज हमें कुछ उम्मीद थी, लेकिन भारत की टीम बहुत ज़्यादा मज़बूत है।"
हारिस रऊफ़ का 'लड़ाकू विमान' वाला इशारा उल्टा पड़ गया
ज़्यादातर आलोचना तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ की हुई, जिन्होंने पहले भारत के खिलाफ़ विकेट लेने का जश्न 'लड़ाकू विमान' वाले इशारे से मनाया था। पाकिस्तानी यूट्यूबर उमर अफ़ज़ाल ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे लापरवाही भरा बताया: "मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि हारिस रऊफ़ ने बाघों को छेड़ा है।"
एक और प्रशंसक ने भी यही भावना दोहराई: "फ़रहान साहिबज़ादा और फ़ख़र ज़मान के साथ पाकिस्तान ने जिस तरह से बल्लेबाज़ी शुरू की, उससे हमें उम्मीद जगी, लेकिन फिर एक के बाद एक विकेट गिरते गए जैसे लड़ाकू विमान गिर रहे हों, जिससे हमारा दिल टूट गया।"
"दबाव हमेशा पाकिस्तान पर ही पड़ता है"
कई प्रशंसकों ने यह भी माना कि भारत के खिलाफ खेलने के मनोवैज्ञानिक दबाव में पाकिस्तान झुक गया। एक व्यक्ति ने कहा, "भारत के खिलाफ उन्हें हमेशा दबाव का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर, भारतीय टीम शांत और आत्मविश्वास से भरी है," जबकि एक अन्य ने चिल्लाकर कहा कि टीम ने "प्रशंसकों की भावनाओं के साथ खेला है।"
पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया भी इस सूची में शामिल हो गए, उन्होंने एक्स पर पिंजरे के अंदर एक टीवी की तस्वीर पोस्ट की - जो भारत से हारने के बाद पाकिस्तानी प्रशंसकों की टीवी तोड़ने की कुख्यात आदत का एक मजाकिया संदर्भ था।
भारत का नर्वस पीछा
मैदान पर, भारत ने खराब शुरुआत से उबरते हुए अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पर एक और यादगार जीत दर्ज की। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के जल्दी आउट होने के बाद टीम का स्कोर 20/3 हो गया।
तिलक वर्मा (नाबाद 69) ने संजू सैमसन (24) के साथ पारी को संभाला और फिर शिवम दुबे (33) के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की। उनकी 60 रनों की साझेदारी ने भारत को केवल दो गेंद शेष रहते जीत दिला दी।
इससे पहले, पाकिस्तान ने साहिबज़ादा फरहान (57) और फखर जमान (46) के बीच 84 रनों की मज़बूत शुरुआती साझेदारी को गंवा दिया। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के फरहान को आउट करते ही टीम का पतन शुरू हो गया। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने मध्य क्रम को तहस-नहस कर दिया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लेकर पाकिस्तान को 146 रनों पर समेट दिया।