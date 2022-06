ईरान में महिला ने मेट्रो में किया गजब का डांस, देखिए वायरल हुआ वीडियो

Highlights ईरान की महिलाएं सरकार के सारे प्रतिबधों को दरकिनार करते हुए अपने शौक को पूरा कर लेती हैं ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब तेहरान के मेट्रो में एक महिला ने म्यूजिक पर गजब का डांस किया हिजाब से चेहरे को ढके हुए महिला के डांस का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल

तेहरान: इस्लाम में डांस और म्यूजिक को बेहद बुरी नजर से देखा जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर इस्लामिक देशों में महिलाओं के नाच-गाने पर सख्त पाबंदी लगी हुई है। इसी क्रम में ईरान भी डांस और म्यूजिक के प्रतिबंधों से अछूता नहीं है।

लेकिन ईरान की बगावती महिलाएं सारे प्रतिबधों को दरकिनार करते हुए अपने शौक को पूरा कर ही लेती हैं। जी हां, इसका नजारा उस समय दुनिया के सामने दिखाई दिया जब तेहरान के मेट्रो में सफर के दौरान एक महिला ने म्यूजिक पर ऐसा डांस किया कि देखने वाले महिला के डांस के दीवाने हो गये। महिला के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

समरीबैकअप नाम के ट्विटर हैंडल से जारी हुए 47 सेकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हिजाब से चेहरे को ढके हुए महिला जिस तरह से म्यूजिक पर डांस कर रही है और मेट्रो में मौजूद अन्य यात्री उसके डांस को देखकर खुश हो रहे हैं।

The video of an Iranian woman dancing in Tehran Metro goes viral. pic.twitter.com/fT8mhPS2YG