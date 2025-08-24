बिहार में महिला दारोगा घुस में मांग रही थी "पैंटी और ब्रा", ऑडियो बड़ी तेजी से हो रहा है वायरल, पुलिस महकमा हो रहा है शर्मसार

By एस पी सिन्हा | Updated: August 24, 2025 19:47 IST2025-08-24T19:46:59+5:302025-08-24T19:47:10+5:30

वायरल ऑडियो में घूसखोर महिला दारोगा ने घुस के रूप में "पैंटी और ब्रा" की डिमांड की थी। इतना ही नहीं आरोपी महिला दारोगा ने दलाल अर्जुन सोनी से स्वादिष्ट मटन खिलाने की बात कह रही है। 

पटना: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में पिछले दिनों निगरानी ब्यूरो के द्वारा घुसखोरी का पैसा लेते रंगे हाथों गिरफ्तार की गई बिहार पुलिस की महिला दारोगा प्रीति कुमारी का एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस ऑडियो को सुनने के बाद पुलिस विभाग शर्मसार हो गया है। वायरल ऑडियो में घूसखोर महिला दारोगा ने घुस के रूप में "पैंटी और ब्रा" की डिमांड की थी। इतना ही नहीं आरोपी महिला दारोगा ने दलाल अर्जुन सोनी से स्वादिष्ट मटन खिलाने की बात कह रही है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के शिकारपुर थाना में तैनात रही महिला दारोगा प्रीति कुमारी की दलाल संग बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया है। वायरल ऑडियो में दारोगा प्रीति कुमारी अपने दलाल से अंडरगार्मेंट की डिमांड कर रही है। इस पर दलाल बोल रहा है कि "पैंटी और ब्रा" बहुत जल्द पहुंचा रहे हैं। मटन भी खिलाएंगे। उल्लेखनीय है कि शिकारपुर थाना में तैनात महिला दारोगा प्रीति कुमारी और दलाल अर्जुन सोनी को निगरानी की टीम ने 21 अगस्त को 12 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 

आरोपी दारोगा प्रीति कुमारी को उसके आवास से 12 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि जिले के मलदहिया निवासी फिरोज आलम कौशर के लिखित शिकायत पर निगरानी की टीम ने महिला दारोगा प्रीति कुमारी और दलाल अर्जुन सोनी गिरफ्तार किया था। जमीनी विवाद में महिला दारोगा प्रीति कुमारी ने 15 हजार घुस की डिमांड की थी। 

वहीं दलाल अर्जुन सोनी 12 हजार रिश्वत लेकर आवास पहुंचा था, जहां निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी दारोगा प्रीति कुमारी की गिरफ्तारी के बाद एक पांच मिनट 23 सेकेंड का ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में डीलर के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर बात हो रही है। 

दरोगा प्रॉपर्टी डीलर की कुछ दिनों से शामिल रही है। बिचौलिया अर्जुन सोनी आरोपी दरोगा से कह रहा है कि जमीन 25 फीसदी और 50 फीसदी तक का सौदा तय किया जा सकता है। जबकि वायरल ऑडियो में दलाल कह रहा है मैं पचास हजार तो ऐसे ही उड़ा देता हूं।

