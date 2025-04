Highlights मैंने विनय नरवाल की पत्नी से झूठ बोला था कि वह जिंदा हैं!, देखें वायरल वीडियो

भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों में से एक थे। बैरसन में हमले के बाद एटीवी और घोड़े चलाने वालों ने पुलिस की रेस्क्यू करने में मदद की थी। वायरल वीडियो में एटीवी ऑपरेटर ने बताया की उसने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी से झूठ कहा था कि वह जिंदा हैं। जब खून से लथपथ विनय नरवाल को एंबुलेंस के ओर ले जाया जा रहा था तो ऐटीवी ऑपरेटर ने उनकी पत्नी से झूठ कहा था की वो जिंदा है, एटीवी चलाने वाले इरशाद अहमद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बार देखा जा रहा है।

'I lied to his wife that he was alive' ATV operator who rushed Navy officer #VinayNarwal to ambulance recalls #Pahalgam horror



More details