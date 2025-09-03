WATCH: बाइक चला रहे इंजीनियर पर गिरा स्ट्रीट लाइट का खंभा, नौजवान की मौत; CCTV में कैद मंजर

By अंजली चौहान | Updated: September 3, 2025 12:26 IST2025-09-03T12:24:06+5:302025-09-03T12:26:06+5:30

Hyderabad: हैदराबाद के नचाराम इलाके में एक चौंकाने वाली घटना में, 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर पेशेवर बी सात्विक की 2 सितंबर की देर रात उस समय मौत हो गई

Hyderabad street light pole fell on an engineer riding bike his death CCTV viral | WATCH: बाइक चला रहे इंजीनियर पर गिरा स्ट्रीट लाइट का खंभा, नौजवान की मौत; CCTV में कैद मंजर

WATCH: बाइक चला रहे इंजीनियर पर गिरा स्ट्रीट लाइट का खंभा, नौजवान की मौत; CCTV में कैद मंजर

Hyderabad: हैदराबाद के नचारम में एक चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 23 वर्षीय युवा इंजीनियर की बाइक चलाते समय स्ट्रीट लाइट का खंभा गिरने से मौत हो गई। यह हादसा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही और सार्वजनिक सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुर्घटना के भयावह दृश्य कैद हुए हैं, और जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बुनियादी ढाँचे के रखरखाव में कमी आम नागरिकों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है।

कैसे हुआ हादसा?

मृतक की पहचान 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सात्विक के रूप में हुई है। वह कार्तिकेनगर का रहने वाला था और अपनी स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। यह हादसा सुबह के समय हुआ जब सात्विक स्कूटी से सड़क पर जा रहा था। तभी अचानक सड़क के डिवाइडर पर लगा एक पुराना और जर्जर स्ट्रीट लाइट का खंभा टूटकर उस पर गिर गया।

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि स्ट्रीट लाइट का खंभा काफी पुराना और कमजोर था। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि पुराने और क्षतिग्रस्त खंभों को बदलने की मांग कई बार की गई थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस भयानक हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सात्विक अपनी स्कूटी पर सामान्य गति से जा रहा था, तभी अचानक खंभा उस पर गिर गया। खंभे की चपेट में आने से सात्विक को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

नचारम पुलिस ने इस घटना पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इस मामले में लापरवाही के एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या समय रहते प्रशासन ने कोई कदम उठाया था।

इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों और सोशल मीडिया पर लोगों ने अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था, अगर समय पर उचित रखरखाव किया गया होता। उन्होंने मृतक के परिवार के लिए न्याय और उचित मुआवजे की मांग की है। यह घटना शहरी बुनियादी ढाँचे की खराब स्थिति और उसके रखरखाव के प्रति अधिकारियों की उदासीनता को उजागर करती है।

Web Title: Hyderabad street light pole fell on an engineer riding bike his death CCTV viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :hyderabadCCTVहैदराबाद