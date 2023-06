हरियाणा: अचानक आई बाढ़ में कार के साथ बह गई महिला, घटना का भयावह वीडियो आया सामने

Highlights हरियाणा के पंचकुला का एक भयावह वीडियो सामने आया है। वीडियो में अचानक आए हुए बाढ़ में कार समेत एक महिला को बहते देखा गया है। ऐसे में काफी मेहनत के बाद महिला को बचाया जा सका है।

चंडीगढ़:हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश का एक भयावह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक कार को बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा गया है। यही नहीं गाड़ी में फंसी महिला ड्राइवर को कुछ लोगों द्वारा निकालते हुए भी देखा गया है। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग रिएक्शन्स भी दे रहे है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक कार काफी तेज बाढ़ में फंसी हुई है। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि वह कार के ऊपर से भी होकर गुजर रहा था। यही नहीं तेज रफ्तार के कारण वीडियो में पहले तो कार दिखी ही नहीं और जब दिखी तो वह काफी खराब हालत में थी और उसका बचना मुश्किल लग रहा था।

This is Khark Mangoli #Panchkula, where a lady's car was swept away by the sudden excessive water flow in the river, while parked nearby. Hats off to the people who came to their rescue. The lady along with her mother came to pay obeisance at a Temple.



A close call, it was !! pic.twitter.com/kSNpe2n0gF