VIDEO: बीच सड़क पर रैपिडो ड्राइवर का हंगामा, रोड लेकर पत्रकार पर हमला; जानें क्या है पूरा मामला

Gurugram Rapido Driver Video: हरियाणा की गुरुग्राम सिटी से एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कैब ड्राइवर गुस्से में रोड से हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है जबकि और लोग उसे शांत कराते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैब राइड के दौरान एक रैपिडो ड्राइवर ने पत्रकार पर रॉड से हमला किया। पत्रकार के अनुसार, यह घटना यात्रा के दौरान सुरक्षा से जुड़े एक विवाद के बाद हुई।हालांकि, जिस शहर में यह घटना हुई है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वीडियो में दिख रही गाड़ी की नंबर प्लेट से पता चलता है कि कार हरियाणा के फरीदाबाद में रजिस्टर्ड है।

पत्रकार ने लगाया आरोप

पत्रकार ने दावा किया कि यह हमला तब हुआ जब उसने रैपिडो ड्राइवर से कहा कि वह कॉल करते समय अपना फोन कान से हटा ले और दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे। उसने कहा कि यह अनुरोध पूरी तरह से सुरक्षा के नज़रिए से किया गया था।

उसने आगे आरोप लगाया कि झगड़े से पहले भी ड्राइवर ने लगभग एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। अनुरोध के तुरंत बाद, स्थिति बिगड़ गई और कथित तौर पर शारीरिक हमला हुआ।

हमला कैमरे में कैद

पत्रकार द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सड़क पर एक तनावपूर्ण दृश्य कैद हुआ है। क्लिप में, एक आदमी, जिसकी पहचान रैपिडो ड्राइवर के रूप में हुई है, हाथ में रॉड लिए वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की ओर आता दिख रहा है।

जैसे-जैसे क्लिप आगे बढ़ती है, पीछे से आस-पास खड़े लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक व्यक्ति को यह पूछते हुए सुना जा सकता है, "किसकी गाड़ी लगी है?" एक और आवाज़ आती है, "गाड़ी में बैठो और गाड़ी आगे करो।"

इस बातचीत से पता चलता है कि गाड़ी को सड़क के बीच में अचानक रोक दिया गया था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया होगा। इसके बाद ड्राइवर वापस कार में बैठ जाता है।

वीडियो में एक और पल में, एक आदमी गुस्से पर सवाल करता है और कहता है, "उसको क्यों मार रहा है? तेरे पैसे मिल जाएंगे क्या?" बाद में ड्राइवर को फिर से रॉड उठाते हुए देखा जाता है, लेकिन वहां मौजूद लोग उससे अपनी कार हटाने के लिए कहते हैं क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम हो रहा था। वीडियो ड्राइवर के मौके से गाड़ी चलाकर चले जाने के साथ खत्म होता है। वीडियो के साथ, पत्रकार ने घटना के अपने पक्ष को समझाते हुए एक विस्तृत कैप्शन शेयर किया। उसने लिखा: "रैपिडो ड्राइवर ने रॉड से हमला किया। कारण: मैंने उससे कहा कि वह कॉल करते समय अपना फोन कान से हटा ले और दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे। इससे पहले वह लगभग एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार चुका था।"

पत्रकार ने आगे कहा, "सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दो दिनों से रैपिडो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा लगता है कि वह अभी भी उनके प्लेटफॉर्म पर है। कृपया रैपिडो लेते समय सावधान रहें। यह उबर से थोड़ा सस्ता है लेकिन आप अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।"

यूज़र्स ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई

इस वीडियो के बाद ऑनलाइन कई तरह के रिएक्शन आए, जिसमें कई यूज़र्स ने इस घटना पर चिंता और गुस्सा ज़ाहिर किया।

एक यूज़र ने कमेंट किया, "यह ड्राइवर जो कर रहा है वह बिल्कुल गलत है; सख्त कार्रवाई ज़रूरी है।"

एक और यूज़र ने लिखा, "इसी तरह के अनुभव के बाद मैंने रैपिडो इस्तेमाल करना बंद कर दिया है।"

"यह ड्राइवर की समस्या है... प्लेटफॉर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे ड्राइविंग करते समय रील्स देखते हैं या लगातार फोन पर रहते हैं, जिससे पैसेंजर की सुरक्षा खतरे में पड़ती है," किसी और ने बताया। "प्रिय रैपिडो, ऐसे ड्राइवरों का कुछ करो। क्या कस्टमर आपके पास अपना सिर तुड़वाने आते हैं?" एक व्यक्ति ने सवाल किया।

"मैंने खुद रैपिडो इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। उनके ज़्यादातर ड्राइवर बदतमीज़ हैं। चाहे बाइक हो, ऑटो हो या टैक्सी," एक और कमेंट में लिखा था।

अभी तक यह साफ नहीं है कि ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं या रैपिडो ने इन आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब दिया है।

