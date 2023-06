गुजरात: महिला के साथ होटल पहुंचे 'आप' विधायक भूपत भयानी, पति ने रंगे हाथों पकड़ा तो उल्टे पैर भागे; वीडियो वायरल

Highlights गुजरात के आप विधायक भूपत भयानी का वीडियो वायरल वीडियो में महिला संग होटल में पकड़े गए विधायक महिला के पति के सामने आने पर मुंह छुपाकर भागे विधायक

सूरत:गुजरात में आम आदमी पार्टी से विधायक भूपत भयानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस विवादित वीडियो के सामने आने के बाद आप विधायक के साथ पार्टी की भी खूब किरकिरी हो रही है।

बताया जा रहा है कि वीडियो बुधवार का है। इस वीडियो में गुजरात के आफ विधायक भूपत भयानी एक होटल में महिला के साथ पहुंचे हुए हैं। चौकाने वाली बात ये है कि ये महिला शादीशुदा है जो उनके साथ होटल के एक कमरे में पहुंची है।

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और विधायक की इस करतूत का खुलासा उस वक्त हुआ जब महिला का पति भी उसी होटल पहुंचा और अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

गौरतलब है कि यह वायरल वीडियो सूरत के कडोदरा के सूरज होटल में हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि आप विधायक और एक महिला जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है होटल के रिसेप्शन पर चेक इन कर रहे हैं। दोनों की स्थिति कुछ संदेह पूर्ण दिखाई दे रही है।

AAP MLA Bhupat Bhayani was caught in a Surat hotel with a girl. In the viral CCTV footage of a hotel in Kadodara, near Surat, AAP MLA Bhupat Bhayani was seen with the girl in a hotel room.#surat#oursuratcitypic.twitter.com/JjmXDkkT0K