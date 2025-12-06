Highlights VIDEO: दूल्हा मंडप में खेलने लगा फ्री फायर, देखें वायरल वीडियो VIRAL VIDEO: दूल्हा मंडप में खेलने लगा फ्री फायर, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर बिहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें शादी के मंडप में बैठा दूल्हा मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलता नजर आ रहा है। शादी की रस्मों के बीच दूल्हा गेम खेलने में बिजी है, वीडियो बिहार के नवादा जिले का बताया जा रहा है। मंडप में दूल्हा-दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं मगर दूल्हा हो गेम का दीवाना लग रहा है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @AbhayPaswan01 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है।

English summary :

Groom Playing Free Fire Game During Wedding Watch Viral Video

Web Title: Groom Playing Free Fire Game During Wedding Watch Viral Video