VIDEO: दूल्हा मंडप में खेलने लगा फ्री फायर, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 6, 2025 18:36 IST2025-12-06T18:31:53+5:302025-12-06T18:36:34+5:30
सोशल मीडिया पर बिहार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें शादी के मंडप में बैठा दूल्हा मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलता नजर आ रहा है। शादी की रस्मों के बीच दूल्हा गेम खेलने में बिजी है, वीडियो बिहार के नवादा जिले का बताया जा रहा है। मंडप में दूल्हा-दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं मगर दूल्हा हो गेम का दीवाना लग रहा है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर @AbhayPaswan01 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है।
बिहार एक अदभुत प्रदेश है, यहां कुछ भी संभव है, यहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है।— Abhay Paswan (@AbhayPaswan01) December 5, 2025
ये लड़का नवादा जिला का है, अपनी ही शादी के मंडप में फ्री फायर चालू कर दिया है..🤣
ये वीडियो खेल के प्रति इसकी सोच को दर्शाता है, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया!! pic.twitter.com/1TcCLORZnn