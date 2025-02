MP: आगे बैंड बाजा के साथ नाच रहे थे बाराती, पीछे घोड़ी पर सवार दूल्हे की अचानक हो गई मौत | Viral Video

Highlights घोड़े पर सवार एक दूल्हे की अचानक मौत हो गई बताया जा रहा है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया

Viral Video: मध्य प्रदेश के श्योपुर शहर में अपनी बारात के दौरान घोड़े पर सवार एक दूल्हे की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। स्थानीय अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

प्रदीप जाट कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के पूर्व जिला अध्यक्ष थे। शुक्रवार रात को हुई यह घटना कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि दूल्हा घोड़े पर सवार होकर कई लोगों के साथ समारोह स्थल में प्रवेश कर रहा है।

हालांकि, वह नियंत्रण खो देता है और धीरे-धीरे गिर जाता है। एक आदमी प्रदीप को घोड़े से गिरने से बचाने के लिए दौड़ता है, जबकि अन्य उसे उठने में मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता।

Sad to come across rising incidents of young people leaving this world due to heart attack.



A 26 year old groom collapsed and died on the horse during his wedding procession due to #HeartAttackpic.twitter.com/xWY3ViuLeL