VIDEO: आंखों में डाल दी मिर्ची, चीखता रहा लड़का, देखें वायरल वीडियो

VIDEO: आंखों में डाल दी मिर्ची, चीखता रहा लड़का, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 29, 2025 13:49 IST2025-09-29T13:48:25+5:302025-09-29T13:49:50+5:30
Chilli Powder Attack: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें कुछ लोग सड़क पर लड़ाई करते नजर आ रहे हैं इसमें 2 महिलाएं सामने खड़े लड़के पर मिर्ची फेंक देती है जिसके बाद ऐसा ही वो दूसरे लड़के के साथ भी करती हैं।
Girls put chilli powder in the boys eyes: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें कुछ लोग सड़क पर लड़ाई करते नजर आ रहे हैं इसमें 2 महिलाएं सामने खड़े लड़के पर मिर्ची फेंक देती है जिसके बाद ऐसा ही वो दूसरे लड़के के साथ भी करती हैं। बताया जा रहा है की इस लड़कियों ने इस दोनों युवकों ने पैसे मांगे जिसके बाद ये मामला झगड़े तक पहुँच गया। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और दोनों लड़कियों ने अपने चेहरे को ढक रखा था साथी ही स्कूटी का नंबर प्लेट भी ढका हुआ था, वीडियो सोशल मीडिया पर मिर्ची अटैक के नाम से तेजी से वायरल हो रहा है।