WATCH: बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, नोचते रहे, शख्स ने आकर बचाई जान, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 28, 2025 18:51 IST2025-10-28T18:50:47+5:302025-10-28T18:51:15+5:30
Dog Attack Video: तेलंगाना के हनमकोंडा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, यहां मासूम सात साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया।
Dog Attack Video: तेलंगाना के हनमकोंडा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, यहां मासूम सात साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्ची चिल्लाती रही तभी एक शख्स दौड़कर आया और बच्ची की जान बचाई। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, घटना का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर @sirajnoorani नाम के अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया है।
Stray dogs attack 7-yr-old Sreeja in New Shayampet, Hanmakonda, #Telangana. Locals save her, but she's seriously injured.— Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 27, 2025
CCTV footage goes viral.#dogattack#dogbite#DogLovers#straydog#Hyderabadpic.twitter.com/iltBGro6Yn