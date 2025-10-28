WATCH: बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, नोचते रहे, शख्स ने आकर बचाई जान, देखें वीडियो

October 28, 2025

Dog Attack Video: तेलंगाना के हनमकोंडा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, यहां मासूम सात साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया।

Dog Attack Video: तेलंगाना के हनमकोंडा से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, यहां मासूम सात साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्ची चिल्लाती रही तभी एक शख्स दौड़कर आया और बच्ची की जान बचाई। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, घटना का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर @sirajnoorani नाम के अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया है।

