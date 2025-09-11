VIRAL: 'हेलमेट न पहनने' पर कार मालिक पर जुर्माना, गाजियाबाद पुलिस का गजब कारनामा
By संदीप दाहिमा | Updated: September 11, 2025 18:13 IST2025-09-11T18:12:09+5:302025-09-11T18:13:07+5:30
Ghaziabad police Challan: गाजियाबाद में एक कार मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ‘‘हेलमेट न पहनने’’ के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
हालांकि, पुलिस ने इसे मानवीय भूल बताया है। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब सोशल मीडिया पर एक चालान का वायरल हुआ, जिसमें दोपहिया वाहन के उल्लंघन का उल्लेख था लेकिन तस्वीर एक कार की थी। यह तस्वीर स्थानीय पंजीकरण संख्या वाली कार की थी।
सोमवार को जारी चालान में दोपहिया वाहन संबंधी उल्लंघन का उल्लेख था, जबकि उसमें राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा सोसाइटी चौराहे के पास खड़ी एक कार की तस्वीर लगी थी। अधिकारियों ने बताया कि एक यातायात उप-निरीक्षक ने ‘नो-पार्किंग’ क्षेत्र में खड़ी कार की तस्वीर खींची थी, लेकिन अनजाने में वह तस्वीर दोपहिया वाहन के चालान पर लग गई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर पुलिस उपायुक्त (यातायात) सचिदानंद ने कहा, ‘‘यह केवल एक मानवीय भूल है। हम मामले की जांच कर रहे हैं कि यह कैसे हुआ।’’