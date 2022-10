फ्लैट के बाहर कुत्ते ने किया मल-मूत्र, गंदगी फैलाने पर आपत्ति जताई, मालकिन ने युवक को थप्पड़ मारा, देखें वीडियो

Highlights महिला शक्ति खंड इलाके में अपने कुत्ते को टहलाती हुई नजर आ रही है। नाराज होकर महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गाजियाबादः गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में कुत्ते के हमलावर होने और गंदगी फैलाने पर आपत्ति जताने पर कुत्ते की मालकिन ने एक युवक को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ, जिसमें एक महिला शक्ति खंड इलाके में अपने कुत्ते को टहलाती हुई नजर आ रही है।

इस दौरान सैर करने निकले तरुण नामक एक युवक को देखकर कुत्ते ने भौंकना शुरू किया और उसे काटने की भी कोशिश की। थोड़ी देर बाद कुत्ते ने तरुण के फ्लैट के बाहर मल-मूत्र करना शुरू कर दिया। इस पर तरुण ने महिला को टोका। इससे नाराज होकर महिला ने उसे थप्पड़ मार दिया।

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इस घटना के बाद तरुण ने पुलिस की 112 नंबर सेवा पर फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। उन्होंने बताया कि तरुण ने इंदिरापुरम थाने में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

threatening by dog lover, we residents of Shakti Khad-3 are in trouble because of few dog lover in our society …A lady left her dog to attack just to oppose not to shit openly ! @dm_ghaziabad@Uppolice please take a necessary action on this pic.twitter.com/ONGAiGh6JC