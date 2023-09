फिल्मी स्टाइल में दिखा सड़क पर चोर-पुलिस का 'खेल', तस्कर का पीछा करती रही पुलिस और गांजे से भरे बैग को फेंक फरार हुए आरोपी

ओडिशा: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोजाना लाखों वीडियो वायरल होते रहते हैं। कई वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें सरेआम अपराध की घटना हमें होते हुए दिखाई देती है। ऐसा ही एक चौंकाने वाली घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

यह वीडियो आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा का है जहां पुलिस एक ट्रक का पीछा करती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल, रात के समय सड़क पर पुलिस गांजे से भरे ट्रक का पीछा कर रही है जिसकी सरेआम तस्करी की जा रही है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और पीछा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के वक्त पुलिस की गाड़ी तस्करों का पीछा कर रही है और तस्कर फिल्मी स्टाइल में पुलिस से बचने के लिए गांजा से भरे बैग सड़क पर फेंकता दिख रहा है।

#Pushpa for real: Smugglers throw ganja on road to avert arrest on Andhra-Odisha border. pic.twitter.com/5u9ams7c0e