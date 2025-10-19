Flight Fire Video: आसमान में यात्री से भरा था विमान, अचानक लगी आग; अफरा-तफरी के बीच हुई इमरजेंसी लैंडिंग
By अंजली चौहान | Updated: October 19, 2025 10:49 IST2025-10-19T10:47:48+5:302025-10-19T10:49:12+5:30
Flight Fire Video: एयर चाइना के एक विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि एक यात्री के कैरी-ऑन सामान में लिथियम बैटरी में आग लग गई।
Flight Fire Video:सोशल मीडिया पर एक विमान के अंदर आग लगने का भयावह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में यात्री विमान में सवार है कि तभी प्लेन के अंदर आग लग जाती है जिससे चारों तरफ दशहत फैल गई है। यह दृश्य विमान में बैठे यात्री ने अपने कैमरे में कैद कर लिया जो अब खूब वायरल हो रहा है।
दरअसल, एयर चाइना के एक विमान को शनिवार को आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी, जब एक यात्री के कैरी-ऑन सामान में रखी लिथियम बैटरी अचानक हवा में ही प्रज्वलित हो गई, जिससे ऊपरी डिब्बे से आग की लपटें और घना धुआँ निकलने लगा।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना चीन के हांग्जो से दक्षिण कोरिया के सियोल जाने वाली उड़ान में हुई। सोशल मीडिया पर एक बयान में, एयर चाइना ने इस घटना की पुष्टि की। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "18 अक्टूबर को, हांग्जो से इंचियोन जाने वाली उड़ान संख्या CA139 में, ऊपरी डिब्बे में रखे एक यात्री के कैरी-ऑन सामान में रखी लिथियम बैटरी में अचानक आग लग गई।" बयान में आगे कहा गया, "चालक दल ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया और कोई भी घायल नहीं हुआ।"
ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक वीडियो में ऊपरी डिब्बे से चमकीली लाल लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं और धुआँ तेज़ी से गलियारे में भर रहा है, जिससे यात्री घबराकर चिल्लाने लगे। दो फ्लाइट अटेंडेंट आग बुझाने वाले यंत्र पकड़े हुए आग की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य यात्रियों को अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए चिल्ला रहे हैं।
केबिन क्रू ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पायलटों ने विमान को शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया। एयरलाइन ने पुष्टि की कि बाद में सियोल की यात्रा पूरी करने के लिए एक नए विमान की व्यवस्था की गई।
कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने से कुछ क्षण पहले उन्होंने एक तेज़ पॉपिंग या "विस्फोटक" जैसी आवाज़ सुनी। उन्होंने यह भी बताया कि ओवरहेड बिन से आग की चिंगारी निकलने के कारण कई मिनट तक अफरा-तफरी मची रही।
स्थानीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि आग का स्रोत पावर बैंक की बैटरी माना जा रहा है, हालाँकि चीनी अधिकारियों ने अभी तक इसके ब्रांड या प्रमाणन की स्थिति की पुष्टि नहीं की है।
बता दें कि यह घटना एशियाई एयरलाइनों में लिथियम बैटरी से संबंधित आग की घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है। इस साल की शुरुआत में मई में, हांग्जो से शेन्ज़ेन जाने वाली चाइना सदर्न एयरलाइंस की एक उड़ान उड़ान भरने के 15 मिनट बाद हवाई अड्डे पर लौट आई जब एक यात्री के कैमरे की बैटरी और पावर बैंक से धुआँ निकलने लगा।
जनवरी में, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कहा कि एक अतिरिक्त पावर बैंक के कारण एयर बुसान की एक उड़ान में आग लग गई, जिसमें 169 यात्री और सात चालक दल के सदस्य सवार थे। आग में सात लोग मामूली रूप से घायल हुए थे।