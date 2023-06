Video: बिना दरवाजा के आसमान में उड़ता रहा प्लेन और यात्री बना रहे थे वीडियो, क्लिप देख इंटरनेट यूजर ने कहा- "वाह...क्या नजारा है"

Highlights सोशल मीडिया पर एक विमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विमान के उड़ान भरने के बाद खुले दरवाजे के साथ उड़ता हुआ देखा जा सकता है। दावा है कि इस विमान में एक ब्राजीलियन सिंगर और उनकी टीम भी सवार थी।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हवा में एक विमान का दरवाजा खुला हुआ पाया गया है। दावा है कि विमान द्वारा उड़ान भरने के बाद यह दरवाजा खुला है जिसका यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर शेयर हो रहा है। घटना की जानकारी तब मिली जब विमान में बैठे एक यात्री ने इसका वीडियो बनाया है और बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विमान में टिएरी नाम का ब्राजीलियन सिंगर और उनकी टीम भी इसमें सवार थी। दावा यह भी है कि यह घटना 12 जून को उस वक्त घटी है जब यह प्लेन साओ लुइस से सल्वाडोर के लिए उड़ान भरी थी। हालांकि इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक प्लेन उड़ रहा है और उसका दरवाजा खुला हुआ है और सभी यात्री अपनी सीट पर बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं। वीडियो में यह भी देखा गया है कि प्लेन के अंदर तेज हवाएं चल रही है लेकिन उसमें बैठे लोगों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

The aircraft of Brazilian singer and songwriter Tierry safely lands at São Luís Airport after the cargo door opens in flight. pic.twitter.com/VIx79ABtdX