फलकनुमा एक्सप्रेस के 5 डब्बों में लगी थी आग, सेना के जवान और पुलिस संग यात्रियों ने दिया रेलगाड़ी को धक्का, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रेन को सेना के जवान, पुलिस टीम, रेलवे के कर्मचारियों के साथ कुछ यात्रियों द्वारा खींचा जा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद इसे लेकर इंटरनेट यूजर्स की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है।

वीडियो में ट्रेन से जुड़े सभी लोगों को ट्रेन को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे है। ऐसे में रेल मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने भी इस वीडियो की पुष्टि की है और इसे लेकर बयान दिया है। बता दें कि इससे पहले भी इस घटना से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था और उसमें गलत दावे भी किए गए थे।

This relates to Train No 12703 (HWH-SC) fire incident on 7th July, 2023.



News of a fire incident is being used in a sensational & irresponsible manner. Here are the facts: https://t.co/wAlX2ih9Ov