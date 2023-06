गजब! फिनलैंड में तेज गाड़ी चलाना पड़ा महंगा, कारोबारी को 1 करोड़ा रुपए का लगा जुर्माना, जानें पूरा मामला

Highlights फिनलैंड में सड़क पर तेज गाड़ी चलाने पर 1 करोड़ा का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना एक कारोबारी पर लगा है जिसकी कमाई काफी अधिक है। फिनलैंड में कमाई के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है जिसे सरकार उचित मानती है।

हेल्सिंकी: फिनलैंड से एक अजीबो-गरीब खबर सामने आई है जहां पर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर एक कारोबारी पर एक करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। बताया जा रहा है कि तय स्पीड लीमिट से ज्यादा और ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। कारोबारी का नाम एंडर्स विक्लोफ है और उसकी कमाई के अनसुार उस पर यह जुर्माना लगाया गया है।

दावा है कि घटना के समय कारोबारी 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था जब गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई थी। इस जुर्माने पर बोलते हुए एंडर्स ने कहा है कि उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि गाड़ी की स्पीड बदल गई है। हालांकि वह इस जुर्माने के खिलाफ अपील भी करने की बात की है।

जानकारी के अनुसार, फिनलैंड का व्यापारी एंडर्स विक्लोफ जब गाड़ी चला रहा था तो उसे पता नहीं चला और उसकी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तय स्वीड लिमिट से बढ़कर 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी थी। ऐसे में उनके द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर उन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। इसके लिए उन पर 130,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है यानी भारतीय मुद्रा में करीब 1,07,29,225 रुपए उन्हें फाइन देना होगा।

बताया जा रहा है कि किसी भी ट्रैफिक के नियम को तोड़ने के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम है। हालांकि एंडर्स पर लगाए गए इस जुर्माने से वह खुश नहीं है और उनका भी यही कहना है कि फाइन की रकम काफी ज्यादा है। जुर्माने की रकम को देखते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि वे इस फाइन को देने के बजाय वे इन पैसों को दान देना ज्यादा पसंद करेंगे।

Millionaire in 🇫🇮 Finland issued with $130,000 ticket for driving 20 mph over the speed limit, as the country issues fines in proportion to income.