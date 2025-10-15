Highlights कोर्ट में पति-पत्नी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले घूंसे और बेल्ट, देखें वीडियो

Muzaffarnagar Court Viral Video: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की कचहरी से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, यहां पति-पत्नी के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें मारपीट में लात-घूंसों से खूब लड़ाई हुई और एक शख्स बेल्ट से हमला करता भी नजर आया। जिसके बाद वकीलों ने आकर बीच बचाव किया और मामला शांत करवाया गया, घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

Fight between two parties in Muzaffarnagar court over husband-wife dispute

