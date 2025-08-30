VIDEO: मगरमच्छ और गोरिल्ला के बीच खूनी जंग, पानी के दैत्य को सिखाया सबक, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 30, 2025 18:41 IST2025-08-30T18:40:17+5:302025-08-30T18:41:15+5:30
Fight Between Crocodile and Gorilla: जंगल से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, मगर इस बार पानी के खूंखार शिकारी और गोरिल्ला के बीच लड़ाई का वीडियो सबको चौंका रहा है। मगरमच्छ पानी में शिकार करने में माहिर होता है मगर पानी के बाहर वो कमजोर पड़ जाता है। वीडियो में एक मगरमच्छ गोरिल्ला के बच्चे पर हमला करता है तभी वहां मौजूद गोरिल्ला बच्चे को बचा लेता है और मगरमच्छ को उठाकर जमीन पर पटकने लगता है। आपको बता दें ये वीडियो AI जनरेटेड बताई जा रही है, मगर सोशल मीडिया ये वीडियो लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है।
जंगल की सबसे रोमांचक लड़ाई: गोरिल्ला ने अपने बच्चे को मगरमच्छ के जबड़े से बचाने के लिए दिखाई अद्भुत ताक़त और साहस! 🦍🐊😱— NoorAlam Ansari (@NoorAlamba48520) August 28, 2025
आपकी राय में, ये पल इंसान को क्या सिखाता है??? pic.twitter.com/y26NM9yNlF