बेंगलुरुः बुजुर्ग ने अपने घर के बाहर खड़े वाहनों से तंग आकर पड़ोसी सीएम सिद्धरमैया कार का रास्ता रोका, देखें वीडियो

Highlights मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग व्यक्ति की समस्या का निदान किया या नहीं। पिछले पांच वर्षों से परेशान है लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ मेरे घर का मुख्य दरवाजा ही मिलता है?

बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एक बुजुर्ग पड़ोसी ने अपने घर के सामने लगातार खड़े हो रहे वाहनों से तंग आकर उनकी (मुख्यमंत्री की) कार का रास्ता रोक लिया। इस दौरान पड़ोसी ने सबसे पहले अपनी पांच वर्षों से चल रही समस्या का निपटारा करने की मांग की।

वरिष्ठ नागरिक की पहचान पुरुषोत्तम के रूप में हुई है जो उसके घर के सामने खड़े वाहनों की लंबी कतार से परेशान होकर सड़क पर चिल्लाने लगा। इस घटना का एक वीडियो बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। यह ज्ञात नहीं है कि मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग व्यक्ति की समस्या का निदान किया या नहीं।

Fed up with parking issues, an elderly man, who lives opposite to Karnataka CM Siddaramaiah’s residence in Bengaluru, stopped the CM’s car in protest.#News#Karnataka#Newspic.twitter.com/HoaCEk7JJX