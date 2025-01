FACT CHECK: 2 मिनट तक लगातार शख्स ने बजाया शंख, महाकुंभ से जोड़कर वीडियो वायरल; जानिए क्या है सच

Created By: BOOM

FACT CHECK: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गंगा घाट किनारे भव्य आरती हो रही है। वीडियो में एक व्यक्ति नदी के किनारे एक सजे हुए मंच पर दो मिनट से ज़्यादा समय तक शंख बजाता हुआ दिख रहा है। यूजर्स इसे प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के उद्घाटन समारोह का बता रहे हैं। तीन मिनट का यह वीडियो फ़ेसबुक पर काफ़ी शेयर किया जा रहा है, जिसमें यूज़र्स दावा कर रहे हैं कि यह कुंभमेला के उद्घाटन समारोह का दृश्य है। वीडियो को YouTube पर भी शेयर किया गया है।

वायरल क्लिप का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर, हमने स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने पर ‘VK News’ का वॉटरमार्क देखा। हमने वायरल फुटेज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देखा। सुराग पाकर, हमने VK News के आधिकारिक YouTube चैनल पर “राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू” और “शंख” कीवर्ड खोजे, जिससे 13 फ़रवरी, 2023 का एक पोस्ट मिला। इसमें शंख बजाते हुए एक व्यक्ति का वही वीडियो था, जिसे वाराणसी का बताया गया था।

At Kumbhmela's inaugural function, the shankh was blown non-stop for 2 minutes 49 seconds - this is perhaps a world record



Modern science will tell you how powerful is this exercise for our lungs & the wave of positivity with this Shankhanad



This is the power of Sanatan 🙏🙏… pic.twitter.com/91VaDrb5ZS