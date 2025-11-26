VIDEO: ज्वालामुखी में 12000 साल के बाद विस्फोट, राख 14 किलोमीटर तक, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: November 26, 2025 12:47 IST2025-11-26T12:32:23+5:302025-11-26T12:47:28+5:30
Ethiopia Volcano: इथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठते धुंए और राख का गुबार कल रात भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा पंजाब को पार कर गया। इससे दृश्यता में कमी आई है और इसके पूर्व की ओर बढ़ने के साथ हवाई यातायात बाधित हुआ है।
हायली गुब्बी ज्वालामुखी में 12000 साल के बाद विस्फोट, देखिए वीडियो— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) November 25, 2025
उत्तर-पूर्वी इथियोपिया में एक लंबे समय से शांत ज्वालामुखी हायली गुब्बी लगभग 12,000 सालों में पहली बार फटा है. इससे राख के बड़े-बड़े गुबार निकले जो वायुमंडल में लगभग 14 किलोमीटर तक ऊपर उठे.#EthiopiaVolcano… pic.twitter.com/PfKAe29LIf
उत्तरी इथियोपिया के लंबे समय से निष्क्रिय हेली गुब्बी ज्वालामुखी से राख और धुंए के निकलने की दर में मंगलवार को कमी आई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि सप्ताहांत में हुए विस्फोट के कारण आसपास के गांवों में भारी तबाही मची है और राख के गुबार के कारण ऊंचाई वाले उड़ान मार्ग बाधित हो गए थे, जिसके कारण उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। अधिकारियों ने बताया कि अफार क्षेत्र के अफदेरा जिले के गांव राख से ढक गए हैं। वहां के निवासियों को सांस लेने में समस्या आ रही है तथा पशुओं की घास और पानी पूरी तरह राख से ढके हुए हैं। अदीस अबाबा विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी अताले अयेले ने कहा कि ऐसे विस्फोट इसलिए होते हैं क्योंकि इथियोपिया एक सक्रिय ‘रिफ्ट प्रणाली’ के किनारे स्थित है जहां ज्वालामुखी और भूकंप अक्सर आते रहते हैं। उन्होंने बताया, ‘‘पिछले 10,000 वर्षों में हेली गुब्बी का यह पहला दर्ज विस्फोट है।’’
🌋 #Ethiopia के हायली गुब्बी ज्वालामुखी फटने से निकली राख और धुंआ भारत के आसमान तक पहुंच आया है, अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट और दिल्ली तक फ्लाइट्स प्रभावित है।— Madhurendra kumar मधुरेन्द्र कुमार (@Madhurendra13) November 25, 2025
📍12,000 साल बाद पहली बार हुए इस विस्फोट ने 14 किमी ऊंचाई तक राख उछाली जिससे आधी दुनिया प्रभावित हो गई।
🌍🔥 प्रकृति ने… pic.twitter.com/RrKmfp4lPZ