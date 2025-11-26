VIDEO: ज्वालामुखी में 12000 साल के बाद विस्फोट, राख 14 किलोमीटर तक, देखें वीडियो

Ethiopia Volcano: इथोपिया में ज्‍वालामुखी विस्‍फोट से उठते धुंए और राख का गुबार कल रात भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्‍यों राजस्‍थान, गुजरात, महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली और आसपास के क्षेत्रों तथा पंजाब को पार कर गया।

Ethiopia Volcano: इथोपिया में ज्‍वालामुखी विस्‍फोट से उठते धुंए और राख का गुबार कल रात भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्‍यों राजस्‍थान, गुजरात, महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली और आसपास के क्षेत्रों तथा पंजाब को पार कर गया। इससे दृश्‍यता में कमी आई है और इसके पूर्व की ओर बढ़ने के साथ हवाई यातायात बाधित हुआ है।

उत्तरी इथियोपिया के लंबे समय से निष्क्रिय हेली गुब्बी ज्वालामुखी से राख और धुंए के निकलने की दर में मंगलवार को कमी आई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि सप्ताहांत में हुए विस्फोट के कारण आसपास के गांवों में भारी तबाही मची है और राख के गुबार के कारण ऊंचाई वाले उड़ान मार्ग बाधित हो गए थे, जिसके कारण उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। अधिकारियों ने बताया कि अफार क्षेत्र के अफदेरा जिले के गांव राख से ढक गए हैं। वहां के निवासियों को सांस लेने में समस्या आ रही है तथा पशुओं की घास और पानी पूरी तरह राख से ढके हुए हैं। अदीस अबाबा विश्वविद्यालय के भूविज्ञानी अताले अयेले ने कहा कि ऐसे विस्फोट इसलिए होते हैं क्योंकि इथियोपिया एक सक्रिय ‘रिफ्ट प्रणाली’ के किनारे स्थित है जहां ज्वालामुखी और भूकंप अक्सर आते रहते हैं। उन्होंने बताया, ‘‘पिछले 10,000 वर्षों में हेली गुब्बी का यह पहला दर्ज विस्फोट है।’’

